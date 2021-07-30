Dortmund'dan sonra Leverkusen de Merih Demiral'ın peşinde
İtalya'da Juventus forması giyen Merih Demiral Almanya'da paylaşılamıyor. Borussia Dortmund'un gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu şimdi de bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen'in listesine girdi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Borussia Dortmund'un ardından bir Alman ekibinin daha radarında.
Alman basınından Fussball Transfer 'ın Sky Sports'a dayandırdığı habere göre, Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Kırmızı siyahlıların transfer için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
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Avrupa'nın gözdesi
Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunan Merih Demiral'ın adı Borussia Dortmund, Atalanta, Everton ile uzun zamandır anılıyor.