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Dortmund'da Sebastien Haller'nin kemoterapi süreci başlıyor

Borussia Dortmund, Sebastien Haller'de tespit edilen testis tümörünün kötü huylu olduğunu ve yıldız oyuncunun kemoterapi sürecinin başlayacağını açıkladı.

30 Temmuz 2022, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Dortmund'da Sebastien Haller'nin kemoterapi süreci başlıyor

Borussia Dortmund, testis tümörü tespit edilen oyuncusu Sebastien Haller'nin durumu ve tedavi süreci hakkında bir bilgilendirme yaptı. Haller'de tespit edilen tümörün kötü huylu olduğu bilgisi verilirken kemoterapi sürecinin başlayacağı aktarıldı. 

Açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Sebastien Haller, şimdi mümkün olan en iyi tedaviyi alacak. İyileşme şansı çok iyi. Ona ve ailesine bolca güç, iyimserlik diliyoruz. Bu zor zaman boyunca onların yanındayız" ifadelerini kullandı. 

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