Borussia Dortmund, testis tümörü tespit edilen oyuncusu Sebastien Haller'nin durumu ve tedavi süreci hakkında bir bilgilendirme yaptı. Haller'de tespit edilen tümörün kötü huylu olduğu bilgisi verilirken kemoterapi sürecinin başlayacağı aktarıldı.

Açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Sebastien Haller, şimdi mümkün olan en iyi tedaviyi alacak. İyileşme şansı çok iyi. Ona ve ailesine bolca güç, iyimserlik diliyoruz. Bu zor zaman boyunca onların yanındayız" ifadelerini kullandı.