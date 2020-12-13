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Dortmund'da Lucien Favre ile yollar ayrıldı

Almanya Bundesliga'da son olarak Stuttgart'a 5-1 yenilen Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.

13 Aralık 2020, Pazar 16:22 Son Güncelleme:
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Dortmund'da Lucien Favre ile yollar ayrıldı

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kaybeden ev sahibi Borussia Dortmund, ağır bir yenilgi aldı. Stuttgart'a galibiyeti getiren goller Silla Wamangituka(2), Philipp Förster, Tanguy Coulibaly ve Nicolas Gonzalez'den geldi. Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Giovanni Reyna kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, 19 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.

BILD'in haberine göre bu ağır yenilginin ardından Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi. 


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