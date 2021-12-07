Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'a, Bayern Münih'e 3-2 mağlup oldukları maçın hakemi Felix Zwayer'e söylediği sözler nedeniyle para cezası verildi.

Jude Bellingham, Alman Futbol Federasyonu, maç sonundaki açıklamaları sebebiyle tarafından 40 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Ne söylemişti?

Bellingham maçın ardından Bayern Münih'e galibiyeti getiren penaltı kararı hakkında açıklamalrda bulunarak, "Benim için penaltı değildi, Hummels topa bakmıyor bile. Oyundaki kararların çoğuna bakabilirsiniz. Almanya'daki en büyük maça daha önce şikeye karışmış bir hakem veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz?" sözleri ile hakem kararlarına tepki göstermişti.

Maçın hakemi Felix Zwayer'in ismi 2005 yılında bir şike skandalına karışmıştı.



