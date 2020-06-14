Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman önderliğinde ligde kalma savaşı veren Fortuna Düsseldorf, Uwe Rösler yönetiminde iyi bir futbol oynasa da bir türlü bunu skora yansıtamadı. Düsseldorf’un, bu anlamda son rakibi Borussia Dortmund oldu. İlk 15 dakikada rakibine iyi baskı kuran Düsseldorf, devrenin kalan kısmında üstünlüğü rakibine verdi. 17. dakikada Sarı-Siyahlı ekipte Hakimi mutlak pozisyonda kaleciyi geçemedi. 29’da yine müthiş paslarla içeri giren Dortmund, bu kez de Brandt ile gole yaklaştı.

Cehennemi yaşadılar!

İkinci devrenin başıyla birlikte Düsseldorf, oyunu dengeledi, 64’te net bir fırsatı harcadı. Sobottko’nun vuruşu kaleci Burki’den döndü. Atağın devamında Dortmund, Guerreiro ile golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 80’de Kenan yerini Hennings’e bıraktı. 1 dakika sonrasında Skrzybski’nin vuruşu direğe takıldı. 90’da yine Skrzybski direği geçemedi. Ancak bitime saniyeler kala 61’de oyuna giren Erling Haaland, maçın kaderini değiştirdi. Akanji’nin ortaladığı topa 90+5’te müthiş yükselen Norveçli, skoru tayin etti.

Tehlike çanları çalıyor

Bu sonucun ardından Üwe Rösler’in ekibi, 31 hafta sonunda topladığı 28 puan ile 16. sırada Play-Out potasında kaldı. Ateş hattında yer alan Werder Bremen de Paderborn deplasmanından 5-1’lik zaferle ayrılarak puanını 28 yaptı, averajla 17. oldu. Düsseldorf, gelecek hafta Leipzig deplasmanına giderken, Bremen ise Bayern Münih’i ağırlayacak.

Mertcan Polat