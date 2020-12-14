Almanya Bundesliga'da Lucien Favre ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, sezon sonu için yeni teknik direktör adaylarını hazırlamış durumda. Sky Germany'ye göre Borussia Dortmund, önümüzdeki yaz takımın başına Marco Rose'u getirmek istiyor.

Dortmund, ilk etapta sezon sonuna kadar Edin Terzic ile yoluna devam edecek. Sezon sonunda ise Borussia Mönchengladbach ile büyük başarılara imza atan Marco Rose için bir hamle yapılacak.

Borussia Dortmund'da Lucien Favre'nin görevine, Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından son verilmişti.