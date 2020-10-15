İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yaz boyunda transferi adına uğraş verdiği Jadon Sancho'da mutlu sona ulaşamamıştı. İngiliz devinin, Ocak ayında oyuncu için bir kez daha devreye girmesi beklense de olumlu sonuç alması yine mümkün görünmüyor.

Manchester United, yaz döneminde oyuncu için istenen 108 milyon Pound'luk bonservisi yüksek bulmuştu. Fiyatı düşürmek için yapılan çabalardan ise olumlu sonuç çıkmamıştı.

Thre Mirror, Ocak ayında Manchester United'ın yine Dortmund'un kapısını çalacağını fakat Alman ekibinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığını belirtti.