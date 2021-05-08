Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Dortmund sahasında Leipzig'i 3-2'lik skorla yendi. Bu maçın sonucu itibari ile Bundesliga'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 9, toplamda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sancho'nun golleri Bayern'i şampiyon yaptı

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Dortmund oldu ve 7. dakikada Reus'un golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 2. yarıda da etkisini gösterdi ve 51'de Sancho'nun golü ile skoru 2-0'a getirdi.

Leipzig kalesinde 2 gol görmesinin ardından maçta dengeyi sağlamasını bildi ve 63'te Klostermann ve 77'de Olmo'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

Ancak maça damgayı vuran isim İngiliz futbolcu Jadon Sancho oldu ve 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti. Bu gol aynı zamanda Bayern'e şampiyonluğu götüren gol olarak da kayda geçti.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 58’e yükseltirken, Leipzig ise 64 puanda kaldı.

Nagelsmann için farklı duygular

Leipzig'in başından sezon sonu ayrılıp Bayern'in başına geçecek olan Nagelsmann için de farklı duyguları barındıran bir maç oldu. Hatırlanacağı üzere Flick'in Bayern'in başından ayrılıp Almanya Mili Takımı'nın teknik direktörlüğüne geçeceğini açıklamasının ardından Bayern, 33 yaşındaki teknik direktör Nagelsmann ile irtibata geçip anlaşma sağlamıştı.







