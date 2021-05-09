Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki İngiliz yıldızı Jude Bellingam, performansı ile Avrupa devlerini etkilemeye devam ediyor. Bellingham, potansiyeliyle İngiliz futbolunun en önemli yeteneklerinin başında gösteriliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı sergilediği performans sonrası genç yıldızın bu yaz İngiltere'ye dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Alman basınından Sport 1'e göre Borussia Dortmund, genç yıldızını satmak istemiyor. Jadon Sancho konusundaki girişimlerinden olumlu sonuç alamayan Manchester United'ın bunu Bellingham hamlesi ile telafi etmek istediği aktarılıyor. Fakat 17 yaşındaki oyuncunun da Almanya'da mutlu olması nedeniyle bu transferin çok mümkün gözükmediği aktarılmakta.

Borussia Dortmund, genç yıldızı geçtiğimiz yaz 23 milyon Euro karşılığında Birmingham'dan transfer etmişti.