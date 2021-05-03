Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, önümüzdeki yaz Manchester United'a transfer olabilir.

İngiliz basınında yer alan habere göre Alman ekibi, yıldız futbolcunun bonservis ücretinde büyük bir indirime gitti. Dortmund'un daha önce bonservis bedelini 110 milyon sterlin olarak belirlediği Sancho için 78 milyon sterlin talep ettiği öne sürüldü.

Manchester'a transferi gerçekleşmemişti

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United, Jadon Sancho için nabız yoklamış ancak sarı siyahlıların 110 milyon sterlin bonservis bedeli istemesi üzerine oyuncuyu almaktan vazgeçmişti. Haberde ayrıca, Liverpool'un da 21 yaşındaki futbolcuyu istediği ancak yıldız futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmayacağı belirtildi.

34 maçta 30 gole katkı

Borussia Dortmund'da 2017 yılından beri forma giyen İngiliz futbolcu, bu sezon Alman ekibiyle toplam 34 maça çıkarken bu maçlarda 12 gol 18 asistlik katkı sağladı.