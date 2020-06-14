Dortmund Jadon Sancho hakkında çıkan haberleri yalanladı

Borussia Dortmund yönetimi, yıldız oyuncu Jadon Sancho'nun, Liverpool'a transfer olacağı haberlerini yalanladı. Alman ekibi, Sancho'yu bir sezon daha elinde tutmak istiyor.

Bu sezon Bundesliga'da 17 gol ve 16 asistle yıldızlaşan Jadon Sancho, özellikle Premier League kulüplerinin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak Dortmund yönetimi, 2022 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncuyu elinden çıkarmak için aceleci değil.

Takımın kadro menajeri Sebastian Kehl, Sancho'nun, Liverpool'a transfer olacağı yolundaki haberleri kesin bir dille yalanladı. 20 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Kehl; "Jadon'ın gelecek sezon da bizimle olacağını düşünmek istiyoruz. Haberlerin hiç bir doğruluk payı yok" dedi.

Dortmund yönetiminin, en az 130 milyon euro bonservis bedeli istediği Jadon Sancho ile Manchester United da yakından ilgileniyor. Kehl, kiralık sözleşmesi biten Achraf Hakimi'yi, Real Madrid'den bir sezon daha kiralamak için de görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

beIN Sports





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