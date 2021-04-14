Dortmund, Haaland transferinde kararını verdi

Avrupa'nın en gözde oyuncularından Erling Haaland'ın transferi gündemden düşmüyor. Barcelona, Manchester City, Real Madrid gibi önemli kulüplerle anılan Haaland hakkında Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke çarpıcı bir açıklama yaptı.

'Pandemi öncesi hiç borcumuz yoktu'

BBC Sport'a konuşan Watzke, pandemi öncesi kulübün 1 Euro bile borcu bulunmadığını söylerken "Oyuncu satmaya hiç ihtiyacımız yoktu. Bu çok önemli. Dünyanın en zengin kulüpleri bile bizden oyuncu isterken iki ihtimal olduğunu biliyordu. 'Bu transfer olmaz' diyorsam olmazdı. Diğer ihtimalde ise söylediğimiz fiyatı vermek zorundaydılar. Bu fiyatı düşüremeyeceklerinin farkındaydılar." dedi

'Sancho içinde söylentiler vardı...'

Watzke, "Artık Haaland söylentilerinden bıktım usandım. Geçen yaz bütün İngiliz basını 'Jadon Sancho, Manchester United'da oynayacak' dedi. Sonra Dortmund'da oynamaya devam etti. Şimdi ise Haaland için 'Real Madrid'de oynayacak, şu kulüpte veya bu kulüpte oynayacak' diyorlar. Ben 1 Eylül'de hangi kulüpte oynayacağını biliyorum. Zannediyorum, söylemem gereken tek şey de bu." diyerek sözlerini sürdürdü. Rino Raiola'nın İspanya ziyaretiyle ilgili çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Watzke, "Mino çok özel biri. Oyuncusu için en iyi sözleşmeyi yapmak istiyor. İşler böyle yürür. Ben Mino'yu çok iyi tanırım. Mino da beni çok iyi tanır. İkimiz de ne istediğimizi çok iyi biliyoruz." cevabını verdi. (Skorer)



