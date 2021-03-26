Dortmund Haaland için 180 milyon euro istiyor

Attığı gollerle adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen Erling Haaland için kulübü Borussia Dortmund, bonservis bedeli belirledi.

ESPN'de yer alan habere göre, Alman ekibi, 20 yaşındaki golcü futbolcu için 180 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Öte yandan Dortmund ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Haaland'ın sözleşmesindeki 75 milyon euroya serbest kalır maddesinin 2022 yılına kadar geçerli olmayacağı öğrenildi.

Eski hocası temas halinde

Norveçli golcü ile Manchester United, başta olmak üzere Chelsea, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona gibi devler sözleşme imzalama hedefinde. İspanyol basını AS, Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Molde'de hocalığını yaptığı vatandaşı ile temas halinde olduğunu ve Haaland'ı İngiliz devine gelmesi için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

31 maçta 34 gol

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği ön plana çıkan Erling Haaland, Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 34 gol atmatı başardı.