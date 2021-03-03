Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl, Avrupa devlerinin transfer listesinde bulunan 20 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç golcünün kulüpte kalacağına inandığını dile getiren Kehl, Haaland ile kulübün gelecek sezon ki hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.

Haaland'ın menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde BBC'ye oyuncusunun transferiyle ilgili konuşmuş ve "10 kulüp onu istiyor. Bunlardan 4'ü Premier Lig'den... Onu istemeyeceğini söyleyecek bir teknik adam ya da sportif direktör olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

18 maçta 17 gol attı

Geçtiğimiz sezon devre arasında Salzburg'dan Dortmund'a 20 milyon euroluk bedelle transfer olan Erling Haaland, bu sezon sarı siyahlılarla çıktığı 18 lig maçında 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.