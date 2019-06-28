Dört gözle beklenen gün geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle ilk kez 1927 yılında yapılmaya başlayan Gazi Koşusu 92 yıldır kesintisiz olarak düzenleniyor. Bu yıl 93 kez gerçekleştirilecek Gazi Koşusu’nun taşıma sponsoru Audi Türkiye oldu. Gazi Koşusu’nu takip edecek yarış severler, Audi Türkiye ve Avek Otomotiv’in ortaklaşa temin edeceği Audi araçlarla Veli efendi hipodromuna gelecekler.

30 Haziran Pazar Günü Veli Efendi Hipodromu’nda koşulacak olan Gazi Koşusu 22 safkan atın katılımıyla gerçekleşecek. Türk yarışçılık tarihinin derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibine Atatürk’ün at üzerindeki som gümüşten heykeli takdim edilecek.

Audi Türkiye ile Gazi Koşusu’nda ortak iş birliği yapmanın haklı gururunu yaşayan Avek Otomotiv, 2005 yılından bu yana Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı olarak İstanbul-Tekstilkent, İstanbul-Ümraniye ve Çanakkale olmak üzere Satış, Servis, Yedek Parça, Günlük Kiralama noktaları içeren üç şubesi bulunmaktadır.



