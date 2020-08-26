Dört büyükler hangi haftayı bay geçecek?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna ait fikstür çekimi tamamlanırken bu sezon 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Bu tarihi sezonda ilk hafta Konyaspor'un maç yapmadan geçeceği bir başka deyişle 'bay' geçeceği sezonda zirve mücadelesi yapacak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bay geçeceği ya da maç yapmadan geçeceği haftalar da belli oldu

Beşiktaş: 5.hafta (BAY)

Galatasaray: 12.hafta (BAY)

Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)

Trabzonspor: 18.hafta (BAY)



















