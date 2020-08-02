Dora Özsoy, Facebook Gaming’e veda etti

Facebook hesabında 146 binden daha fazla takipçi olan yayıncı Twitter hesabı üzerinden attığı veda Tweet’inde “Çok güzel bir 1,5 seneydi, iyi ki Facebook ile anlaşmışım fakat bu maceranın sonuna geldik ve yeni yolculukların vakti geldi. Bu süreçte az ya da çok yayınlara gelen, yalnız bırakmayan herkese teşekkürler” sözlerini kullandı.

Dora Özsoy Facebook Gaming üzerinden açtığı son yayında ise gelecekteki yeni platformunun %100 belli olmasının ardından sosyal medya hesapları ve Discord kanalı üzerinden duyuruacağını da söyledi.

Kaynak: Playerbros