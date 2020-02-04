Donk'un golündeki büyük sürpriz

Kayserispor maçında attığı estetik golle gözlerin pasını silen Ryan Donk, bu başarısını 3 yıllık yoga serüvenine borçlu.

04 Şubat 2020, Salı 08:23 Son Güncelleme:
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Donk'un golündeki büyük sürpriz

Kayserispor maçında Ömer'in ortasına kafayla dokunabilecek olan Ryan Donk, estetik bir vole vuruşuna kalktı ve jeneriklik bir gole imza attı. Donk'un bu hareketi, 3 sene önce başladığı yogaya borçlu olduğu ortaya çıktı. İşte perde arkasındaki detaylar:

Fatih Terim gelmeden önce Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Donk psikolojik olarak zor günler geçirdi. O dönem çok sinirli olan Hollandalı yıldız, sakinleşmek için yogaya başladı. Yoga sayesinde vücudu da esneyen Donk, Kayserispor maçında 1.92'lik boyuna rağmen uçan voleyle gol atmayı başardı.

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