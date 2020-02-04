Kayserispor maçında Ömer'in ortasına kafayla dokunabilecek olan Ryan Donk, estetik bir vole vuruşuna kalktı ve jeneriklik bir gole imza attı. Donk'un bu hareketi, 3 sene önce başladığı yogaya borçlu olduğu ortaya çıktı. İşte perde arkasındaki detaylar:

Fatih Terim gelmeden önce Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Donk psikolojik olarak zor günler geçirdi. O dönem çok sinirli olan Hollandalı yıldız, sakinleşmek için yogaya başladı. Yoga sayesinde vücudu da esneyen Donk, Kayserispor maçında 1.92'lik boyuna rağmen uçan voleyle gol atmayı başardı.