Donk: Aşık olduğum kulüpte oynayacağım için çok mutluyum

Galatasaray'ın Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, bu sezon 21. kez maça çıktı ve sözleşmesindeki madde nedeniyle kontratı otomatik olarak 1 yıl uzadı. 2-0'dan gelerek 3-2 kazanılan maçın ardından konuyla ilgili Hollandalı futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Donk'un maç sonu açıklamaları:

"Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar inanılmaz mücadele eden bir Galatasaray vardı. 2-0'dan geri geldik ve VAR sisteminin de bu maçta bize yardımı oldu."

"Bu tip maçlarda geri gelmek kolay değildir. Önemli olan o hırsı, o isteği sahaya koyabilmekti. Tüm arkadaşlarımla bu hırsla oynadığımız ve kazandığımız için mutluyum."

"Sevdiğim, aşık olduğum kulüpte oynayacağım için çok mutluyum. Umarım bu sene ve seneye de önemli başarılara imza atarım."