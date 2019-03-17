Donk: Aşık olduğum kulüpte oynayacağım için çok mutluyum

Galatasaray'da Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ryan Donk, otomatik olarak sözleşmesi yenilendi. Maçın ardından Hollandalı futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019, Pazar 21:32
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Donk: Aşık olduğum kulüpte oynayacağım için çok mutluyum

Galatasaray'ın Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, bu sezon 21. kez maça çıktı ve sözleşmesindeki madde nedeniyle kontratı otomatik olarak 1 yıl uzadı. 2-0'dan gelerek 3-2 kazanılan maçın ardından konuyla ilgili Hollandalı futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Donk'un maç sonu açıklamaları:

"Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar inanılmaz mücadele eden bir Galatasaray vardı. 2-0'dan geri geldik ve VAR sisteminin de bu maçta bize yardımı oldu."

"Bu tip maçlarda geri gelmek kolay değildir. Önemli olan o hırsı, o isteği sahaya koyabilmekti. Tüm arkadaşlarımla bu hırsla oynadığımız ve kazandığımız için mutluyum."

"Sevdiğim, aşık olduğum kulüpte oynayacağım için çok mutluyum. Umarım bu sene ve seneye de önemli başarılara imza atarım."

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