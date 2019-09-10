Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın aynı anda sakatlanması sonrasında Donis Avdijaj’a forma şansı doğdu. Transfer olduğu günden bu yana bu iki ismin arkasında kalan ve henüz beklenen patlamayı yapamayan Boşnak oyuncu, idmanlarda kendini göstererek pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında 11’de olmak istiyor.

Fenerbahçe mücadelesine ilk 11’de başlayan Trabzonspor'un22 yaşındaki futbolcu, Ekuban’ın golünde asisti yapmış ancak çok net bir pozisyondan da yararlanamamıştı.

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