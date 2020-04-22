Döner besin değerleri... Döner kaç kalori?

Türk halkının severek tükettiği döner, bir öğünde yenilebilmektedir. Tavuk sevenlerin tercihi tavuk döner olurken, et sevenler tercihlerini et dönerden yana kullanmaktadır. Geçmişten beri Türk milletinin kültüründe olan döner, son derece sağlıklı bir yiyecektir. Günlük besin ihtiyacı ile birlikte vücudun ihtiyacı olan protein ve minerali de karşılamaktadır.

Döner besin değerleri

Karbonhidrat, sodyum, potasyum ve protein açısından zengin olan döner, evlerde de kolaylıkla yapılabilmektedir. İyice terbiyelenmiş olan dönerler, besin değeri açısından daha zengindir. Vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri karşılayan döner, besin ihtiyacının sağlıklı bir şekilde giderilmesini sağlamaktadır. Döneri ekmek veya lavaş arasında tüketmek, karbonhidrat miktarının yükselmesine neden olmaktadır.

Döner kaç kalori?

Ekmek veya lavaş ile tüketilen ve et miktarının fazla olduğu dönerde, kalori miktarı da fazladır. Diyet yapan kişiler, döneri dürümle tercih etmemeye özen göstermelidir. Fiyat bakımından son derece ekonomik olan döner, kısa sürede hazırlanmaktadır. Dönerin büyük bir kısmı yağdan ibaret olduğu için bir porsiyon dönerde 301 kalori vardır.

Döner faydalı mıdır?

Uygun koşullarda pişirilen döner, son derece sağlıklıdır. Hijyen koşullarına ve pişirilme sürelerine dikkat edilmelidir. Kalp dostu olan döner, uzun süre tok tutmaktadır. Lezzetli ve sağlıklı olmasının yanı sıra oldukça ekonomiktir. Protein deposu olmasından dolayı beslenmede önemli bir pay sahibidir. Bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olurken, her yaş grubu için vücudun gelişimini sağlamaktadır.

Döner zararlı mıdır?

Dışarıda satın alınan dönerler, halkın sağlığı ile oynamaktadır. Dönerde bolca hayvansal yağ bulunmakta olup hayvansal yağlar vücut için tehlike arz etmektedir. Gereğinden fazla pişmiş dönerler, kansere neden olmaktadır. Uygun şartlarda pişmeyen döner, tüketicilerin zehirlenmesine kadar yol açmaktadır. Fazla döner tüketimi kalori alımını yükselttiğinden, kilo almaya neden olmaktadır.

Döner nasıl pişirilmelidir?

Dönerin evde yapılması, döner yemeyi daha sağlıklı hale getirmektedir. Döner pişirirken yüksek ateş kullanılmamalı, normal ateş tercih edilmelidir. Yüksek ateş dönerin çiğ kalmasına neden olacağından isal yapmaktadır. Dönerin ince bir şekilde kesildiğinde daha lezzetli olduğu bilinen bir gerçektir. Pişirme işlemi uygulanmadan önce süt ve yağ ile marine edilmelidir.

Döner yerken nelere dikkat edilmelidir?

Dönerin nerde ve nasıl pişirildiği tüketicinin sağlığı açısından son derece önemlidir. Dönerin sürekli ateş altında kalması, kanser riskini artırmaktadır. Dönerin görüntü ve kokusu kendisini ele vermektedir. Rengi kararmamış, rahatsız kokusu olmayan ve açık bir renge sahip olan döner tercih edilmelidir. Döner pişirilirken hijyenik koşullar sağlanmalı ve dışarıyla temasından kaçınılmalıdır.

Etin kalitesi dönerin lezzetini büyük ölçüde etkilemektedir. Döner yaparken etin göğüs ve but kısmının tercih edilmesi gerekmektedir. Yeterli ısıda pişirilmemiş dönerde hemen bakteriler üremeye başlayacağından, pişirilme ısısı iyi ayarlanmalıdır. Dönerin bol soslu ve baharatlı olmamasına özen gösterilmeli, yoksa herhangi bir bozulma varsa sosun ve baharatın bolluğundan anlaşılması güç olmaktadır.



