Doncic’ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt

Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans deplasmanından Sloven oyun kurucusu Luka Doncic’in üstün performansı sayesinde 118-97 galip ayrıldı.

04 Aralık 2019, Çarşamba 11:33
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Doncic’ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt

20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.

Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans’ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.

AA

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