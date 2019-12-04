Doncic’ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt

20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.

Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans’ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.

AA