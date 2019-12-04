Doncic’ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt

20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.
Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans’ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.
AA
20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.
Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans’ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.
AA
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