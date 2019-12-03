Doncic’li Mavericks, Lakers’ın serisini bitirdi
Deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 114-100'lük skorla mağlup eden Dallas Mavericks, rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Mavericks'in yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 9 ribaunt, 10 asist ile yine maça damga vuran isim oldu.
NBA’de Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers’ı 114-100 yenerek rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Batı Konferansı takımlarının karşılaştığı mücadelede Mavericks, deplasmanda Lakers’ı 114-100 mağlup ederek 19. maçında 13. galibiyetini aldı.
Mavericks’in genç yıldızı Luka Doncic, 27 sayı, 9 ribaunt, 10 asistlik performansıyla galibiyette ön plana çıktı. Konuk takımda Delon Wright 17, Kristaps Porzingis, Dwight Powell ve Justin Jackson 15’er sayı attı. Sezonun 3. yenilgisini yaşayan konferans lideri Lakers’ta Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaunt, LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle oynadı.