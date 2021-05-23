NBA’de Play-Off heyecanı, 4 müsabakayla başladı. Batı Konferansı Play-Off ilk tur eşleşmesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte Luka Doncic, 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Mavericks’te Tim Hardaway Jr. da 21 sayı üretti.

Clippers’ta Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Gecenin sonuçları:

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 109-107 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 109-123