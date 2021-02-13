NBA’e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, genç yıldızı Luca Doncic’in 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans’ı 143-130 yendi.
Mavericks’te Kristaps Porzingis 36 sayı, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith de 14 sayı, 5 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pelicans’ta Zion Williamson’ın 36, Brandon Ingram’ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Gecenin sonuçları:
Washington Wizards-New York Knicks: 91-109
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-114
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-125
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 143-130
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-125
Boston Celtics-Detroit Pistons: 102-108
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 129-115
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 97-95
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110
Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-123
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 115-105