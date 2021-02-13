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Doncic'in rekor gecesinde Dallas, New Orleans'ı mağlup etti

NBA'de Dallas Mavericks, genç yıldızı Luca Doncic’in 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans’ı 143-130 mağlup etti.

13 Şubat 2021, Cumartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Doncic'in rekor gecesinde Dallas, New Orleans'ı mağlup etti

NBA’e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, genç yıldızı Luca Doncic’in 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans’ı 143-130 yendi.

Mavericks’te Kristaps Porzingis 36 sayı, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith de 14 sayı, 5 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pelicans’ta Zion Williamson’ın 36, Brandon Ingram’ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Gecenin sonuçları:

Washington Wizards-New York Knicks: 91-109

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-114

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-125

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 143-130

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-125

Boston Celtics-Detroit Pistons: 102-108

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 129-115

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 97-95

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110

Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-123

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 115-105

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