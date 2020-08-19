NBA Play-Off ilk tur maçında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'ı 118-110 yenerek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı ile oynarken, Dallas'ta da Luka Doncic'in 42 sayı ile mücadele etti. Diğer karşılaşmalarda ise ilk tur maçında milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e 109-101 mağlup oldu.

Oynanan ilk Play-Off maçlarında toplu sonuçlar ise şöyle:

Denver Nuggets: 135- Utah Jazz: 125, Los Angeles Clippers: 118-Dallas Mavericks: 110, Toronto Raptors: 134-Brooklyn Nets: 110, Boston Celtics: 109- Philadelphia 76ers: 101