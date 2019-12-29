Doncic, Michael Jordan’ın rekorunu kırdı
Dallas Mavericks’in genç yıldızı Luka Doncic, NBA tarihine adını altın harflerle yazdı. Golden State Warriors deplasmanında 31 sayı ve 15 asist yapan Doncic böylece bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha önce efsane Michael Jordfan'a aitti.
Dallas Mavericks’in 20 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic, deplasmanda Golden State Warriors’ı 141-121 yendikleri karşılaşmada 31 sayı, 15 asist, 12 ribauntluk performans sergiledi. Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu. Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan’ın rekorunu ele geçirdi. NBA’e 5 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 119-110
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 120-98
Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-113
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 88-94
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 117-116 (Uzatmada)
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 116-81
Washington Wizards-New York Knicks: 100-107
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 108-98
San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 136-109
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-141
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-100
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 110-112
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 120-128
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 107-120