Doncic, Michael Jordan’ın rekorunu kırdı

Dallas Mavericks’in 20 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic, deplasmanda Golden State Warriors’ı 141-121 yendikleri karşılaşmada 31 sayı, 15 asist, 12 ribauntluk performans sergiledi. Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu. Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan’ın rekorunu ele geçirdi. NBA’e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 119-110

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 120-98

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-113

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 88-94

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 117-116 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 116-81

Washington Wizards-New York Knicks: 100-107

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 108-98

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 136-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-141

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-100

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 110-112

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 120-128

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 107-120



