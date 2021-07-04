Doncic ile Litvanya'yı yenen Slovenya, Olimpiyatlara kaldı
FIBA Olimpiyat Elemeleri Kaunas etabında oynanan finalde ev sahibi Litvanya'yı Luka Doncic'in üstün oyunuyla 96-85 mağlup eden Slovenya, adını Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatlarına yazdırmayı başardı.
NBA 'de Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, ülkesi Slovenya'yı Olimpiyatlara taşıdı.
FIBA Olimpiyat Elemeleri Kaunas etabındaki finalde ev sahibi Litvanya ile karşılaşan Slovenya, sahadan 96-85 galip ayrıldı ve Tokyo 2020 biletini kaptı.
Yıldız basketbolcu Doncic, karşılaşmayı 31 sayı, 11 ribaunt ve 13 asistlik performansıyla tripple-double yaparak adeta ülkesini tek başına zafere ulaşmasını sağladı.