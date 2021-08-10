Doncic attığı imza ile tarihe geçti

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, yıldız basketbolcusu Luka Doncic ile yeniden anlaştı.

ESPN'in haberine göre, Sloven yıldız, Dallas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki basketbolcunun 5 yıl için 207 milyon dolar kazanacağı öğrenildi.

Doncic yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Rüyam gerçek oldu. Dallas Mavericks'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beni seven ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tarihe geçti

NBA'de bir sezonda 35 sayı ortalamasıyla oynayan en genç oyuncu olan Luka Doncic, yeni sözleşmeyle birlikte 200 milyon dolara imza atan en genç isim unvanının da sahibi oldu. Doncic son olarak Sloven Milli Takımı ile Olimpiyat Oyunları'nda yarı final oynama başarısı göstermişti.