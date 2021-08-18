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Donatas Motiejunas, Monaco ile anlaşarak EuroLeague'e döndü

Litvanyalı uzun Donatas Motiejunas, uzun süreli NBA ve Çin maceraları sonrası Turkish Airlines EuroLeague'in yeni ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
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Donatas Motiejunas, Monaco ile anlaşarak EuroLeague'e döndü

Litvanyalı uzun Donatas Motiejunas, Avrupa'ya döndü. Monaco ile sözleşme imzalayan Motiejunas, 9 yıllık aranın ardından EuroLeague'e döndü.

Motiejunas, 9 yıl önce son EuroLeague sezonunda bir maçta en çok ribaunt alanında organizasyonun rekorunu kırmayı başarmıştı. Aralık 2011'de Polonya ekibi Asseco Prokom Gdynia forması altında bir maçta 18 ribaunt almıştı. Normal sezonu ise 7.9 ribaunt ortalaması ile bitirmişti. 

NBA 'de Hoston Rockets, New Orleans Pelicans ve San Antonio Spurs formaları giyen Motiejunas, son 4 sezonun büyük bölümünü Çin'de geçirdi. 

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