Litvanyalı uzun Donatas Motiejunas, Avrupa'ya döndü. Monaco ile sözleşme imzalayan Motiejunas, 9 yıllık aranın ardından EuroLeague'e döndü.

Motiejunas, 9 yıl önce son EuroLeague sezonunda bir maçta en çok ribaunt alanında organizasyonun rekorunu kırmayı başarmıştı. Aralık 2011'de Polonya ekibi Asseco Prokom Gdynia forması altında bir maçta 18 ribaunt almıştı. Normal sezonu ise 7.9 ribaunt ortalaması ile bitirmişti.

NBA 'de Hoston Rockets, New Orleans Pelicans ve San Antonio Spurs formaları giyen Motiejunas, son 4 sezonun büyük bölümünü Çin'de geçirdi.