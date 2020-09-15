Dominic Thiem tarihe geçti

Pandeminin gölgesinde düzenlenen ABD Açık’ta bir ilk yaşandı. Birçok yıldızın gelmediği, dünyanın 1 numarası Novak Djokovic’in de diskalifiye olduğu ABD Açık erkekler finalinde başarması zor bir olay yaşandı. Kariyerinde 4.kez Grand Slam finaline çıkan 27 yaşındaki Avusturyalı Dominic Thiem oldukça çekişmeli geçen maçta, ilk kez Grand Slam finaline çıkmış Alman rakibi Alexander Zverev’i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Kariyerinin ilk grand slam zaferi

4 saatten uzun süren maçta Thiem, 23 yaşındaki rakibi Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break’e giden son seti de 7-6 kazanarak ilk Grand Slam zaferine uzandı. Thiem, ayrıca ABD Açık’ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.