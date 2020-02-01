Dominic Thiem, Avustralya Açık’ta ilk kez finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev’i 3-1 yenerek finale yükseldi.

01 Şubat 2020, Cumartesi 00:48 Son Güncelleme:
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Dominic Thiem, Avustralya Açık’ta ilk kez finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile karşılaşacak isim, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık’ta son 4’e kalan Thiem ile Zverev arasındaki maçla belirlendi.

26 yaşındaki Thiem, yağmur nedeniyle ilk setin yarısından itibaren çatısı kapanan kortta oynanan karşılaşmayı, 3-1 (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) kazandı.

Son 2 yıldır Fransa Açık’ta final oynayan Avusturyalı tenisçi, Avustralya Açık’ta ilk kez adını finale yazdırdı.

7 şampiyonlukla Avustralya Açık’ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile Thiem arasındaki final, 2 Şubat Pazar günü oynanacak.

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