Bu Cumartesi boksseverleri birbirinden heyecanlı iki karşılaşma bekliyor. WBA-IBO’da haif ağır sıklet dünya şampiyonluk maçında Alman boksör Dominic Boesel, Kosovalı rakibi Robin Kraşniqi ile karşıya gelecek. Bu maçın hemen ardından, ağır sıkletin iki namağlup ismi Peter Kadiru ve Roman Gorst ile kozlarını paylaşacak.

Birbirinden heyecanlı iki müsabaka, Bilgehan Demir’in anlatımı ile 10 Ekim Cumartesi 21:55’te DMAX’ten canlı yayınlanacak.

DMAX nasıl izlenir?

DMAX Kanal Bilgileri; Digiturk 49, D-Smart 46, Kablo TV 35, Tivibu 54, TV+ 39, Vodafone TV 31, Türksat 4A.



