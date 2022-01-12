Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray , İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'le anlaşmıştı. Dün gece İstanbul'a ayak basan tecrübeli hoca bugün de ayağının tozuyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Önce tesisleri gezen ardından Başkan Burak Elmas'la görüşen Torrent sonrasında ise Sarı-Kırmızılılar'daki ilk idmanına çıktı.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Torrent gelir gelmez düzeni değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar'da günün idman programında değişikliğe gitti ve çift antrenman yapmaya karar verdi.

Sabahki idmanda oyuncularla tanışan Domenec Torrent yüzeysel olarak istediği oyun tarzını yeni öğrencilerine anlattı. Pas ve top kapma çalışmaları yapıldı ve son bölümde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Ardından akşam saatlerinde de günün ikinci idmanı gerçekleştirildi. Günün 2. idmanında ardından yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İzolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, antrenmanlarda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.