Galatasaray 'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladığı teknik direktör Domenec Torrent, sosyal medya hesabından Sarı-Kırmızılı kulübe veda paylaşımında bulundu.

Zor bir dönemde kulübe geldiklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, taraftarlara teşekkür ederek, "En Büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunmak. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En Büyük Cimbom"



