Domenec Torrent, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Süper Lig 'in 23. haftasında Trabzonspor 'u konuk edecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un puan farkını açarak lider olduğuna değinen ve hücum gücüne dikkat çeken Torrent, moral açısından zor günler geçirdiklerini belirtti.

7 gün içinde 3 maç olduğunu gelmeden önce bildiklerine değinen İspanyol teknik adam, ''Galatasaray bu sezon büyük maçlar kazanan bir takım zaten. 30-40 dakika kadar Babel'in yardımcı olabileceğini düşünüyorum, Feghouli de bize yardımcı olabilir. Yeni geldi.'' dedi.

Lige verilecek ara nedeniyle İstanbul veya İstanbul dışında kamp için fırsatları olacağını belirten Torrent, ''Çift antrenman yapmayı planlıyoruz. Takım, yeni taktiklerden haberdar olsun ve hızlı bir şekilde gelişsin.'' dedi.







