Domenec Torrent: Eksiklerin yerini dolduracağız

Süper Lig 'in 35. haftasında Sivasspor 'u sahasında konuk edecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs'ı kutlayarak başlayan Domenec Torrent, Marcao'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu ancak yerini dolduracaklarını dile getirdi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

"İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca bugün de 1 Mayıs, İşçi Bayramı. Kutluyorum aynı şekilde. Zor bir maç olacak, güçlü bir takım ile oynuyoruz. Sahanın neredeyse bütün bölgelerinde adam adama oynayan bir takım. Gollerden daha önemlisi, ne kadar pozisyon yakaladığımız. Marcao çok önemli bir oyuncu ama olmaması bahane değil. Diğer oyuncularımızla çok güzel idmanımızı yaptık. Eksiklerin yerini dolduracağız."



