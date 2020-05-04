İngiltere Championship Lig ekiplerinden West Bromwich'i çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in, eski takımı Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'yı istediği iddia edildi.

Hırvatistan Milli Takımı'na yönelik hazırlanan, 'Zamanın Kahramanları' belgeselinde Domagoj Vida için "Görünen o ki uzun süre Beşiktaş'ta kalmayacak. Bilic ısrarla onu istiyor" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibi West Bromwich'i çalıştıran Bilic'in kadrosunda görmeyi arzuladığı Vida'nın 3 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Beşiktaş da satışa sıcak bakıyor. (Sabah)