Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yunan ekibi AEK'ya transfer olmaya hazırlanan Domagoj Vida, bir hırsızlık olayının kurbanı oldu.

Ukrayna basınında yer alan habere göre Perşembe sabahı, Domagoj Vida ve eşi Zagreb'deki evlerine hırsız girdiğinin farkına vardı. İlk incelemelere göre, eve ormanlık bir alandan giren hırsızlar, fark edilmeden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştılar.

600 bin Euro

Hırvat makamlarına göre, hırsızlar yaklaşık 600 bin Euro değerinde değerli eşyalar ile kayıplara karıştılar. Zagreb polisi, evin alarmları ve güvenlik kameralarının devre dışı bırakılması nedeniyle bunun profesyonel bir soygun olduğunu düşünüyor.

AEK'ya transferi ertelendi

Domagoj Vida'nın AEK ile sözleşme imzalamak için Atina'ya gitmesi gerekiyordu, ancak yaşananların ardından transfer ertelenmek zorunda kaldı.

Hırvat stoperin kısa süre içerisinde Yunanistan'a giderek AEK'ya imza atması bekleniyor.

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