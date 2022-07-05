Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor.

TuttoMercato'da yer alan habere göre Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Monza'nın haricinde bir başka İtalyan ekibi Sampdoria da savunma hattını güçlendirmek için Hırvat stoper ile ilgileniyor.

Igor Tudor peşinde

Ayrıca Domagoj Vida, İtalyan ekiplerinin yanı sıra teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Marsilya'nın da hedefleri arasında bulunuyor.

Tecrübeli stoperin ismi Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana çeşitli Avrupa takımları ile anılıyordu.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Siyah-Beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.







