Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu.

İlk olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile anlaşmaya vardığı iddia edilen ancak sonrasında Yunan ekibi AEK'ya transfer olmaya yakın olan Hırvat stoperin son durumu hakkında flaş bilgiler ortaya çıktı.

Sağlık kontrollerinde sorun çıktı

Al-Ettifaq yetkililerinden edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü için sağlık kontrollerine giren Domagoj Vida'nın raporlarında bir soruna rastlandı. Kulüp doktoru tecrübeli futbolcunun dizinde bir şeyler fark etti ve tıbbi olarak yüzde 100 emin olamadı. Bunun üzerine doktor futbolcunun hastanede detaylı bir şekilde kontrol edilmesini önerdi.

Vida sağlık kontrolünü Bosna Hersek'te yaptırmak isteyince Al-Ettifaq yetkilileri bu durumu kabul etmedi. Yunan temsilcisi AEK ise tam tersine Hırvat futbolcunun bu isteğine olumlu yanıt verince transferde süreç ilerledi.

Ailesi ile görüştü

Bu yaşanan gelişmelerin ardından Vida, konuyu Suudi Arabistan'a yerleşmeye sıcak bakmayan eşi ve ailesi ile görüştü. Ardından Hırvat yıldız, ani bir şekilde AEK'ya imza atmaya gitti.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Siyah-Beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.

Melih Buğra Kolağasıgil / FANATİK ÖZEL



