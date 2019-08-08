Domagoj Vida hakkında bomba transfer iddiası!

Villarreal'den Victor Ruiz'i kadrosuna katarak stoper sorununu çözen Beşiktaş'ın aynı mevkiide forma giyen bir başka oyuncusu Domagoj Vida'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Fransız basını, Siyah Beyazlılar'la 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacının Ligue 1'e transfer olacağı öne sürüldü.

Yahoo Sports Fransa'da yayınlanan Yahoo Foot programında konuşan Manu Lonjon, Rennes kulübünün geçtiğimiz yaz ülkesi Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Vida'yı kadrosuna katabileceğini duyurdu. 30 yaşındaki deneyimli savunmacı, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 38 maçta görev yaparak takımın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler