Domagoj Vida etkisiz kaldı

Beşiktaş’tan yeni sezon öncesi ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir merak konusu olan Domagoj Vida, 2022’ye kadar olan sözleşmesi ve yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaşıyla takımda kalmıştı. Hırvat futbolcu, dün akşam PAOK karşısında 90 dakika sahada kaldı ve etkisiz bir görüntü çizdi. Performans anlamında hiç hazır gözükmeyen 31 yaşındaki oyuncunun, stoperdeki yeni partneri Welinton’la da son derece uyumsuz olan görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Rakibin hücum oyuncularına karşı bir türlü üstünlük kuramayan deneyimli savunmacı, Şampiyonlar Ligi’nden elenmeleri sebebiyle de büyük bir üzüntü yaşadı.