Domagoj Vida: Burak’la yarışıyorum!

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Antalyaspor’u 2-1’lik sonuçla devirdikleri karşılaşmanın kahramanları arasında yer almıştı.

Deplasmandaki oyunda Siyah-Beyazlılar’ın ilk golünü kaydederek bu sezon 9 lig maçı sonunda 2 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, Antalyaspor mücadelesinin ardından takım arkadaşı Burak Yılmaz’la şakalaştı.

Sakatlık sebebiyle bu sezon sadece 5 lig mücadelesinde görev yapıp 2 gol atan yıldız oyuncuyla soyunma odasında diyaloğa giren Vida’nın, kendisini golü sebebiyle tebrik eden takım arkadaşlarına Burak Yılmaz’ı göstererek, “Burak’la yarışıyorum” sözleriyle takıldığı öğrenildi.

Bu sözlerin ardından soyunma odasında kahkahaların havada uçuştuğu bildirildi.

Orhan Yıldırım