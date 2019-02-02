Ara transfer döneminde Roma ve İnter’in kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Domagoj Vida, yönetimle aldığı ortak kararla takımda kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun menaceri Uğur Avadan, FANATİK’e yaptığı açıklamada yıldız ismin o süreçte yaşadıklarını anlattı. İşte o sözler; “Roma, çift haneye yakın bir teklif yaptı. İnter’in önerisi daha düşüktü. Bu süreç içerisinde Vida, Başkan Fikret Orman’la görüştü. Başkan, bu görüşmede ona olan güveninden bahsetti. Görüşme sonrası bana, ‘Burası benim ailem. Ben burada kalmalıyım’ dedi. İstanbul’u, taraftarı, Beşiktaş camiasını çok seviyor. Transfer görüşmeleri sırasında herkes alacak-verecek konuşur. Ama Vida, kulüp için daha iyi ne yapılır ondan da bahsetti. Vida’ya Roma’dan gelen teklif, Beşiktaş’ta aldığından çok daha yüksekti. Ancak kabul etmedi. Sezon başında Suudi Arabistan’dan aldığının 3 katını teklif ettiler. Konuşmadan reddetti.

”‘Orman ve Güner’in güvencesine inandı’

“Türkiye genelinde ekonomik bir sıkıntı hakim. Bundan dolayı bu durumdan en fazla etkilenenler arasında kulüpler de yer aldı. Takımdaki herkes gibi Vida da ödemelerini alma konusunda sıkıntı yaşadı. Ancak benim param Beşiktaş’ta kalmaz dedi. Yönetimle yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmasını 3 dakikada imzaladı. FIFA’ya şikayette bulunmayı hiç düşünmedi. Başkan Fikret Orman ve Asbaşkan Umut Güner’in verdiği güvencelere inandı.”

‘Taraftara layık olabilmek için...’

“Vida, Beşiktaş’a geldiğinde, ‘Burada efsane olmak istiyorum’ demişti. Bunu yine söyledi. Onun geldiği dönemde takım, şampiyonluklar yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarılar elde etmişti. Bunları yaşamak istiyor. İleride Beşiktaş’tan ayrıldığında, ‘Buradan bir Vida geçti’ denmesini istiyor. Taraftarın son dönemde ona karşı sevgisi daha da arttı. Bundan dolayı çok mutlu. Taraftara layık bir futbolcu olabilmek için elinden geleni yapıyor. Burada daha yapacak çok şeyim var diyor.”

‘Kaptan olmayı tabii ki ister’

“Her oyuncu kaptan olmak ister. Kaptanlık için iyi futbolcu olmak yetmez. Takımı sahiplenmeniz ve iyi bir karaktere sahip olmanız da önemlidir. Vida, bu özelliklerin hepsini kendinde barındırıyor. Gerçekten çok büyük bir karakter. Dinamo Kiev’de de kaptanlık yapmıştı. Kaptanlık tecrübesi var. Kaptan olmak ister ancak bunun kararını teknik direktör ve yönetim verir. O, kaptan olmasa da takımını sahiplenip arkadaşlarını motive etmeye devam ediyor.”

Gökmen Özcan