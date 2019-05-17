Devre arasında pek çok Avrupa kulübünün gündemine gelen tecrübeli stoper, geleceğiyle ilgili konuştu. Vida, “Beşiktaş’ta çok mutluyum. 30 yaşına geldim. Ancak kariyerimin sonunun ne olacağını düşünmüyorum. Sağlığım yerindeyken çalışıyorum ve bu seviyede oynayabildiğim sürece sahalarda olacağım” dedi. Beşiktaş Yönetimi, çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde Vida’yı takımda tutmayı planlıyor.

İlk imzayı Atiba atacak

Sezon başında aylarca yeni sözleşme bekledi, kampı kaçırdı. Ancak takıma katıldıktan sonra yine Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olmayı başardı. Kanadalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında Dorukhan ile çok iyi uyum sağlarken, 1 sene daha kalacak. Yönetim, lig biter bitmez iç transferde ilk imzayı Kanadalı futbolcuya attırmayı planlıyor. Atiba Hutchinson’ın sonraki sezonlarda da teknik heyette görev alması isteniyor.

Aydınus ile yenilgi yok

Yarınki kritik Trabzonspor-Beşiktaş maçını Fırat aydınus yönetecek. Aydınus daha önce iki kez iki takımın maçını yönetmişti. Bu karşılaşmalarda Kartal yenilgi yüzü görmezken, 1 kez berabere kaldı, 1 karşılaşmayı da kazandı. Genel tabloya bakıldığında ise tecrübeli hakem Beşiktaş’ın toplam 38 müsabakasında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 13 yenilgi elde eden Kara Kartal, 11 kez de rakipleriyle yenişemedi.