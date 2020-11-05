Dolomiti Energia-Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 89-80

7DAYS EuroCup D Grubu’nun 6. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, İtalya’nın Dolomiti Energia takımına konuk oldu. İtalya’nın Trento kentindeki BLM Group Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Dolomiti Energia, ilk çeyreğini 30-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 50-37 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutarak aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 66-59 önde kapattığı karşılaşmayı 89-80 kazandı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 22 sayı üreten Dolomiti Energialı Kelvin Martin oldu.