Vodafone Park’ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor’a yenilen Siyah-Beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 32 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Öte yandan, evindeki son 33 lig maçında da rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisine imza attı. Beşiktaş, en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği öğrenildi. Yönetimin, bu akşamki Denizlispor mücadelesi öncesinde Vodafone Park’ta 40 bin Beşiktaşlı taraftar beklediği bildirildi.