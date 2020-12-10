Dolmabahçe şehitleri anıldı

Törene; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"KİMSE BU ÜLKEYİ BÖLEMEYECEK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi anma töreninin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin terörle boğuştuğu yıllar halen devam etse de azaldığını görüyoruz. Devletimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu ülkenin birlik beraberliğini bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği kötü savaşa karşı hepimizin birlik içinde verdiği mücadele çok önemli. 39 şehidimizin olduğu 2016 senesindeki bu kötü olaydan hepimizin ders çıkarması açısından, birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından bu anmaların ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Vefa Komiserimiz vardı; rahat uyusun, mekanı cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler, şehitlerimizin mekanının cennet olmasını diliyorum. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Şehit ailelerine de sabır diliyorum. Sadece burada değil her yerde verdiğimiz şehit sayısı çok, ama azalmakta, hükümetimize canıgönülden teşekkürü borç biliyorum."

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ahmet Nur Çebi, Şehitler Anıtı’na çelenk ve karanfil bıraktı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.