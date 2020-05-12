Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 12 Mayıs Salı güncel döviz fiyatları...
Milyonlarca vatandaş Dolor ve Euro fiyatlarını merak ediyor. Dolar - euro kaç TL? 12 Mayıs 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 7 liranın üzerindeki seyrine devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta 7,27 ile tarihinin en yüksek seviyelerini test eden kur ardından hızlı bir düşüşe geçmişti. Dolar kuru bugün 7,05'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,63'te yer alıyor.
Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.
Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki corona virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.