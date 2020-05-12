Dolar/TL, 7 liranın üzerindeki seyrine devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta 7,27 ile tarihinin en yüksek seviyelerini test eden kur ardından hızlı bir düşüşe geçmişti. Dolar kuru bugün 7,05'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,63'te yer alıyor.

Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki corona virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.